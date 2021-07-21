Tele2 рекомендует томичам воспользоваться предложениями, которые помогут сэкономить на связи за границей

Компания расширила географию стран, где доступны выгодные условия международного роуминга.

Мобильный оператор проанализировал активность клиентов в международных поездках с начала июля 2021 года. Самым популярным заграничным направлением для путешествий в этот период стала Турция. В связи с этим, компания решила предложить своим абонентам выгодные условия общения на отдыхе. При звонках из Турции в Россию на номера Tele2 минуты будут расходоваться из пакета, включенного в тариф.

- В путешествиях наши клиенты хотят всегда оставаться на связи, и мы даем им эту возможность. После возобновлениям авиасообщения между Россией и Турцией мы увидели рост популярности этого туристического направления. Поэтому расширили географию специального предложения, которое позволяет в роуминге использовать для звонков на номера Tele2 Россия минуты из домашнего пакета. Наши клиенты делятся впечатлениями о поездке с родными и близкими, звоня домой без дополнительных трат. Теперь можно просто наслаждаться путешествием, а о связи позаботится мобильный оператор, - отметил Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2.

Помимо этого, компания расширила географию стран, где доступны выгодные условия международного роуминга. С 15 июля 2021 года в поездках в Турцию и Испанию минуты при звонках на номера Tele2 России будут расходоваться из пакета, включенного в тариф. Звонки на остальные номера будут оплачиваться согласно тарифам международного роуминга. Специальное предложение действует на ряде тарифов линеек «Мой онлайн+», «Премиум», «Мой бизнес L» и «Мой бизнес XL». Напомним, что в широкий список стран, где действуют эти условия, также входят: Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Кипр, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория и Чехия.

Как отметили специалисты связи, клиенты настолько привыкли к мобильным приложениям, мессенджерам и социальным сетям, что не готовы ограничивать себя в доступе к ним за рубежом. Поэтому специально для путешественников была создана опция «Безлимитный интернет за границей», которая позволяет свободно пользоваться услугами передачи данных в путешествиях. Особенность услуги в том, что абонентская плата списывается со счета только в случае выхода в сеть. Если клиент не пользуется интернетом за границей или находится в России, плата не взимается.

Узнать о других полезных опциях при путешествиях за рубеж, а также ознакомиться с подробной информацией о предоставлении услуг международного роуминга можно на официальном сайте компании в разделе «Роуминг».