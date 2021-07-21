Томская область экспортировала более 8 тыс. тонн животноводческой продукции в зарубежные страны

В управлении также отметили, что вся продукция соответствует ветеринарным требованиям стран импортеров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 2021 года Томская область экспортировала более 8,4 тыс. тонн животноводческой продукции. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Томской области.

- Одним из основных видов экспортируемых грузов является корма и кормовое сырье для сельскохозяйственных животных в Монголию и мясо свинины во Вьетнам и Монголию, - сообщает Россельхознадзор.

В ведомстве уточнили, что в Монголию экспортировано 4,6 тыс. тонн кормов и 253 тонны свинины, во Вьетнам - более 3,5 тыс. тонн свинины. Также с начала года экспортировано 6 партий мороженого в Монголию и Узбекистан общим весом 25,6 тонны и 1 партия свинины в Гонконг весом 27 тонн, 6 партий мороженого в Монголию и Узбекистан общим весом 25,6 тонны и 1 партия свинины в Гонконг весом 27 тонн.

В управлении также отметили, что вся продукция соответствует ветеринарным требованиям стран импортеров. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований.

Добавим, что в 2021 году экспорт животноводческой продукции вырос в 1,5 раза в Томской области, по сравнению с 2020 годом.