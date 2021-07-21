В Томской области в Асино построено пять газовых котельных

Томская область и Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2020 году заключили концессионное соглашение о развитии коммунальной инфраструктуры в городе Асино. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Томской области в Асине в рамках модернизации системы теплоснабжения смонтировано пять новых газовых котельных. Подрядчик продолжает установку еще двух, сообщает пресс-служба областной администрации.

- Первая котельная «Лесозавод» уже построена по концессии в декабре 2020-го. В марте этого года концессионер смонтировал еще две котельные: «Нефтебаза» и «Центральная», в июне — котельные «Гагарина» и «Дружба», — рассказал начальник департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Яков Грель.

По словам Греля, до конца года в эксплуатацию планируется ввести шесть котельных. Вместо устаревших угольных котельных появится 17 газовых. Сейчас коммунальщики реконструируют более 4 км теплосетей, это позволит обеспечить стабильным теплоснабжением 12 тысяч жителей города Асино и 108 социальных объектов.

Напомним, Томская область и Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2020 году заключили концессионное соглашение о развитии коммунальной инфраструктуры в городе Асино. Общее финансирование проекта — почти 1 млрд рублей, из них 300 млн — средства фонда, 528 млн — областной казны и еще свыше 100 млн в проект вкладывает концессионер — компания «ТеплоИнвест».