Наиболее опасными местами для купания в Томской области являются река Томь. Фото: Ксения Высотина

На водоемах Томской области с начала года уже произошло 14 различных инцидентов. В них семь человек погибли и семь удалось спасти. Как рассказали в МЧС, за такой же период 2020 года произошло 26 происшествий на воде, в которых погиб 21 человек, включая четверых детей.

Спасатели отмечают, что наиболее опасными местами для купания в Томской области являются река Томь в районе улицы Мельничной, Коммунального моста и реки Обь, Яя, где ежегодно происходит гибель людей и где недавно утонул молодой человек.

В связи с этим, Роспотребнадзор по Томской области напоминает, что безопасно купаться можно только в специально отведенных для этого местах. Например, водоем не подходит для купания, если в пруду плавают утки, гуси, вокруг летают чайки. Человеку нельзя купаться в водоеме, если в поверхность озера цветет, возле берега много водорослей. В таком пруду есть условия для прикрепления разных промежуточных видов паразитов. Также водоем не подходит для купания если поблизости с прудом, рекой или озером имеются свалка или промышленное предприятие.

Добавим, что из-за неверного выбора водоема для купания, человек подвергает себя не только отравлением и кожным заболеванием, но и вероятности утонуть.