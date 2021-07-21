В Томской области браконьеры нанесли природный ущерб в 600 тысяч рублей

Заведено более 20 уголовных дел. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Томской области в ходе рейдов транспортные полицейские изъяли более тысячи экземпляров незаконно добытой рыбы и заведено более 20 уголовных дел, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу.

- В 2021 году сотрудники Томского линейного отдела (ЛО) МВД России направили в суд 22 уголовных дела в отношении задержанных во время незаконного промысла. К административной ответственности привлечено 52 лица за незаконную добычу водных биологических ресурсов. Ущерб, причиненный браконьерами природной среде, составил почти 600 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Помимо этого, в ведомстве рассказали, что в начале мая трое местных жителей 33-х и 37-ми лет, находясь на реке Обь в Кривошеинском районе, использовали лодки с мотором и запрещенное орудия лова – каладана. Пользуясь этими подручными средствами, браконьеры выловили четыре стерляди. Попробовать рыбу злоумышленникам не получилось, так как они были задержаны сотрудниками транспортной полиции с поличным. Сумма ущерба водным биологическим ресурсам составила около 36,5 тысячи рублей.

За незаконную добычу видных биоресурсов, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится дальнейшее расследование.