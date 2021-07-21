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Происшествия21 июля 2021 7:54

В ночь с 20 на 21 июля в Томской области в тройном ДТП пострадали пенсионерка-пассажир и 56-летний водитель

На дороге в Колпашеве столкнулись две иномарки и ВАЗ - 2115
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Такая картина дорожно-транспортного происшествия предстала перед полицейскими, которые прибыли на место. Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Томской области.

Такая картина дорожно-транспортного происшествия предстала перед полицейскими, которые прибыли на место. Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Томской области.

Согласно сводке регионального УМВД, 20 июля около 23.20 в Колпашеве на пересечении ул. Л. Толстого и Кирова произошло столкновение трех автомобилей.

- По предварительной информации, 56-летний водитель автомобиля Nissan Note при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество, допустив столкновение с ВАЗ-2115, который у удара отбросило на стоящий автомобиль Toyota Platz. В результате ДТП водитель Nissan и 71-летняя пассажирка ВАЗ-2115 получили травмы, - сообщили в управлении.

Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в УМВД.