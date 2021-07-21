В Томске на пр. Фрунзе в выходные возможны пробки из-за ремонта теплосетей

С вечера пятницы, 23 июля, до ночи воскресенья в Томске будет перекрыт для транспорта участок дороги на пр. Фрунзе. Здесь коммунальщики проведут ремонт сетей. Фото: сайт администрации Томска.

Бригады «ТомскРТС» выполнят капитальный ремонт тепломагистрали возле дома по пр. Фрунзе, 25: здесь коммунальщики заменят 1, 2 км сети. Поэтому с 21.00 пятницы, 23 июля, до 24.00 воскресенья будет закрыт для транспорта участок дороги от ул. Красноармейской до ул. Белинского, сообщает сегодня, 21 июля, пресс-служба мэрии.

Так, изменится схема движения общественного транспорта - автобусов № 5, 8/9, 16/131, 25/52, 36, 37, 53. Они будут проезжать по ул. Крылова, Никитина и Белинского.

Уточняется, что движение троллейбусных маршрутов № 2 и 6 будет приостановлено, зато на все выходные продлена работа трамваев № 3.

Жителям Томска рекомендуется заранее выбирать для передвижения на автомобилях другие пути.