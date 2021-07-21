Няня спешит на помощь: соцуслуга «Мэри Поппинс» внедряется в Томской области

Фонд "Обыкновенное чудо" им. А. Петровой - организация, где родителям детей с инвалидностью помогают словом и делом. Здесь уже успешно действует услуга "Мэри Поппинс". Фото: фонд "Обыкновенное чудо"

В некоторых центрах социальной поддержки населения региона действует услуга присмотра за детьми с инвалидностью, которым нужен постоянный уход. Она востребована родителями: люди могут оставить малышей дома или в мини-группах со специалистами центров, чтобы использовать высвободившиеся часы на решение неотложных вопросов.

С июля данный опыт в Томской области будут применять широко: решение о внедрении этой формы соцподдержки семей принял глава региона, сообщает 21 июля пресс-служба обладминистрации.

«Томская область выступает заказчиком услуги «Мэри Поппинс», которую предоставляют семьям социально ориентированные некоммерческие организации, победившие в конкурсе, - отметила Маргарита Шапарева, начальник областного департамента по вопросам семьи и детей. – Она поможет в 2021 году примерно 200 семьям. Специалисты не только присматривают за детьми, но и консультируют родителей, обучают их доступным методам воспитания, реабилитации и социальной адаптации ребятишек с инвалидностью».

Она добавила, что услугу «Мэри Поппинс» уже практикуют общественная организация Шегарского района «Рука в Руке», благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» и томский центр развития и коррекции речи. К работе в рамках проекта в Томске и Северске скоро подключатся еще две общественные организации.