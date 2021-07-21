Погода в Томске и области с 21 по 31 июля 2021: готовимся к тропической жаре

Вот оно какое, наше лето: то +16, то вдруг +30 с лишним. В ближайшую неделю следует ожидать жары днем и духоты в ночные часы. Дожди будут лишь ближе к концу месяца.
Фото: Ксения Высотина
Средняя температура воздуха в 3 декаде июля ожидается в пределах +18, +21°С., что выше нормы на 1-2 градуса, сообщает Томский гидрометцентр.
Уточняется, что в начале и в конце десятидневки температура воздуха ночью составит +9, +14, днем +22, +28; в середине декады ночью +14, +19, днем +29…+34°С.
Добавляется: кратковременные дожди, местами грозы пройдут в отдельные дни, наиболее интенсивные - во второй половине декады.