Попался на тайнике: почти 11 лет колонии «светит» томичу с непогашенной судимостью

Почти 11 лет может провести в местах не столь отдаленных молодой по возрасту житель Томска за попытку сбыта наркотических веществ. На свободу он выйдет в 45 лет. Нужен ли такой опыт? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советский районный суд Томска признал 34-летнего жителя областного центра виновным в преступлении по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств).

- В конце октября 2020 года подсудимый вступил в преступный сговор о незаконном сбыте наркотиков с третьим лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. После получения от соучастника партии наркотического средства массой не менее 3,55 г, подсудимый расфасовал ее на дозы и стал раскладывать по тайникам для последующей продажи наркопотребителям, однако был задержан сотрудниками полиции, - пояснили в областной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что на суде мужчина вину признал полностью.

- С учетом тяжести и высокой опасности содеянного, принимая во внимание совершение преступления в период непогашенной судимости за аналогичное преступление, суд приговорил виновного к 10 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу, - добавили в региональной прокуратуре.