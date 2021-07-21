Погода в Томске и области 21 июля 2021: дождь, гроза, до +32 остался один день

Сейчас +19, солнечно, однако синоптики прогнозируют в среду днем дождь, возможна гроза. Зонтик с собой взять можно. Фото: пресс-служба администрации Томска.

Сегодня на территории региона ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, утром в отдельных районах туманы. Ветер переменный западный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Днем температура воздуха составит от +23 до +28°С.

В областном центре также сохранится переменная облачность. Пройдет небольшой дождь, гроза. Ветер западный 2-7 м/с. В течение дня воздух прогреется до +24, +26°С.

В последующие два дня по области сохранятся дожди, столбик термометра поднимется до отметки +29, +32. В Томске осадков синоптики не прогнозируют, в четверг будет +26, +28, в пятницу +29, +31.