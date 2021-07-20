В Томской области полицейские изъяли более 1 тысячи незаконно добытых рыб

Транспортные полицейские на реках Томской области продолжают ловить рыбаков-браконьеров Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сайт управления на транспорте МВД России по СФО разместил информацию о работе одного из своих подразделений. На Интернет-ресурсе ведомство сообщает о том, что в текущем году сотрудники Томского линейного отдела (ЛО) МВД России направили в суд 22 уголовных дела в отношении задержанных во время незаконного промысла на водоемах региона.

Пресс-служба управления информирует о том, что к административной ответственности привлечено 52 лица за незаконную добычу водных биологических ресурсов. В ходе рейдовых мероприятий на водных объектах Томской области транспортные полицейские изъяли свыше 1 000 экземпляров незаконно добытой рыбы. В улове браконьеров оказались и рыбы породы осетр Сибирский. У подозреваемых изъяты 10 плавательных средств, 5 800 метров сетей, переметы и другие орудия незаконного лова. Ущерб, причиненный браконьерами природной среде, составил почти 600 тысяч рублей.

Сообщается, что в отношении задержанных отделением дознания Томского ЛО МВД России возбуждены уголовные дела по незаконной добыче биоресурсов. В настоящее время расследование продолжается.