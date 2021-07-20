Зам Генерального прокурора предостерег томских чиновников о недопустимости нарушения закона

Зам Генерального прокурора указал замам губернатора на недостатки в работе. Фото: сайт прокуратуры Томской области

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области, сегодня, 20 июля, заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин объявил предостережения о недопустимости нарушения законодательства об обеспечении льготных категорий граждан лекарственными средствами и законодательства при реализации национального проекта «Здравоохранение». Предостережения получили заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алена Левко и заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Как информирует сайт правоохранительного ведомства, в ходе анализа состояния законности установлены недостатки в работе чиновников и подразделений администрации. Например, Генеральная прокуратура отмечает недостатки в организации работы уполномоченных органов, связанные со строительством хирургического корпуса ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер». Также отмечено бездействие руководителей в части непринятия своевременных мер, направленных на проведение закупок льготных лекарственных препаратов. Это может привести к ухудшению состояния здоровья граждан, не будут обеспечены их права на охрану здоровья, гарантированные Конституцией РФ. Дмитрий Демешин предупредил чиновников, что в случае непринятия мер к надлежащему выполнению возложенных на них обязанностей, они могут быть привлечены к установленной законом ответственности.