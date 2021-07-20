Капремонт-2021: в Томской области годовой план по ремонтным работам выполнен на 54 %

Капитальный ремонт многоквартирников в регионе идет сейчас полным ходом! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теплый период в нашей стране – время строек и ремонтов. В Томской области продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. Краткосрочный план этого года к середине июля выполнен на 54 %, информирует пресс-служба администрации региона.

По словам генерального директора Фонда капитального ремонта Томской области Николая Савотина, работы завершены в 180 домах. В 98 многоквартирниках подрядчики отремонтировали крыши, инженерные системы, фасады, а также заменили лифты. Работы продолжаются в 52 многоквартирных домах. А еще для 74 многоэтажек специалисты готовят проектную документацию. Стоит отметить, что собираемость взносов на счет регионального оператора составляет 96 %. За счет этих средств подрядчикам за работы этого года выплачено 643 миллиона рублей.