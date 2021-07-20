Жители Томской области, желающие выехать за границу, активно расплачиваются по своим долгам

Житель региона, если хочешь в теплые страны, оплати долги и лети спокойно! Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области, за 6 месяцев текущего года в праве выезда за пределы Российской Федерации из-за долгов были ограничены почти 33 тысячи жителей Томской области. В аналогичном периоде 2020-го года количество должников, ограниченных в выезде, было меньше и составляло 27 тысяч человек.

Сайт регионального управления федеральной службы информирует, что из общего количества граждан, ограниченных в праве на выезд в 2021 году, примерно четверть – 7 тысяч – составили должники по алиментам. Отметим, что арест личных автомобилей и запрет на выезд «за бугор» остаются самыми действенными способами воздействия на должников. Благодаря применению данной меры судебные приставы региона уже взыскали почти 174 миллиона рублей!