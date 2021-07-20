В Томске студенческая молодежь строит свое «Место силы креативных индустрий»

В Томске появится еще одно интересное для горожан пространство! Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, новое пространство для представителей креативных индустрий создает Томский государственный архитектурно-строительный университет. Проект реализуется в областном центре по программе социальных инициатив компании «Газпром нефть» «Родные города».

Портал администрации региона отмечает, что в новой локации «Место силы креативных индустрий» в Томске новички и эксперты творческих индустрий смогут общаться и обмениваться идеями. На площади 800 квадратных метров предусмотрены места для выставок под открытым небом, уличный кинотеатр и зоны отдыха. Новая площадка находится во дворе главного корпуса ТГАСУ и входит в общий комплекс учебных корпусов вуза. Сообщество архитекторов – студенты и молодые сотрудники университета – вызвались создать на пустыре своими силами открытое для всех пространство креативных индустрий.