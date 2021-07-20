В Лагерном саду Томска власть начинает создавать Парк «Патриот»

Быть в Томске Парку военной техники "Патриот"! Фото: сайт мэрии Томска. Фотограф Александр Сакалов

Как сообщает пресс-служба мэрии Томска, по инициативе горадминистрации в областной центр из военной части соседнего Новосибирска направлен образец неиспользуемой бронетанковой техники. Танк Т-62 сегодня днем привезут в Томск.

Как информирует сайт городской администрации, ранее приказом замминистра обороны РФ танк был выделен для Томска, чтобы в областном центре дать старт организации Парка «Патриот». Общественное пространство с образцами военной техники планируют открыть в западной части Лагерного сада. Территория здесь позволяет расположить несколько десятков образцов вооружения и техники.

Данный танк выпущен в Нижнем Тагиле еще в 1970 году. Перед передачей в собственность муниципалитета на боевой машине проведены работы по демилитаризации. Танк приведен в негодность по прямому предназначению и может использоваться только в качестве макета. В ближайшее время военная техника будет очищена от старого покрытия и ржавчины, заново окрашена.