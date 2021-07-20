Томский губернатор передал часть автопарка администрации региона врачам

15 автомобилей из гаража администрации и 25 такси будут ежедневно работать в больницах и поликлиниках. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил для медицинских учреждений 15 автомобилей из автопарка администрации региона. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, помимо этого, глава региона выделил 2,5 млн. рублей на оплату такси для выезда медиков к пациентам на дом.

- 15 автомобилей из гаража администрации и 25 такси будут ежедневно работать в больницах и поликлиниках до тех пор, пока эпидситуация окончательно не нормализуется, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Машины чиновников и такси мы передавали в распоряжение медиков и прошлой осенью. Привлеченный транспорт позволит сократить время ожидания врачей.

Как уточнили в областной администрации, автомобили используются для доставки участковых терапевтов до мест вызова и обратно, доставки лекарств и перевозки анализов.

Ранее сообщалось, что за последние дни востребованность медиков в Томске по вызовам на дом сильно выросла. В связи с этим, специалисты одной из частных клиник Томска также вышли на помощь и взяли на себя около 180 вызовов в сутки, чтобы снизить нагрузку на бригады «скорой» и врачей в поликлиниках.