Коронавирус в Томске: +114 новых случаев заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 20 июля 2021 года, в Томской области выявлено 114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 35 860 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 24 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 091 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,17. В коечном фонде свободно 18,0% мест.

За последние сутки в стране выявлено 23 770 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 784 пациента скончались, 22 218 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 006 536 человек, 149 922 скончались, 5 382 212 выздоровели.