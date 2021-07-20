В Томской области выросло число детей с онкозаболеваниями

В конце 2020 г. численность детей в возрасте от 0 до 14 лет, состоящих на учете в онкологическом диспансере, составила 162 человека и по сравнению с 2015 г. увеличилась на 28,6% (126). Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 20 июля, Томскстат опубликовал данные по заболеваемости злокачественными новообразованиями в Томской области за 2020 год. Как сообщила пресс-служба органа статистики, в 2020 году был зарегистрирован 4 871 новый случай заболеваний злокачественными новообразованиями, что на 8,9% меньше, чем в 2019 году (5 349).

- Особенно настораживает, вызывает явную тревогу и опасение заболеваемость злокачественными новообразованиями детей. В конце 2020 г. численность детей в возрасте от 0 до 14 лет, состоящих на учете в онкологическом диспансере, составила 162 человека и по сравнению с 2015 г. увеличилась на 28,6% (126), - добавили специалисты.

Также отмечается, что число пациентов, состоящих на учете в Томском онкодиспансере за пять лет возросло на 6,3 тыс. человек. На конец прошлого года их число составило 28,7 тыс. человек, это на 1,1 тыс. больше, чем в 2019 году, и на 6,3 тыс. человек больше, чем в 2015.

В Томскстате добавили, что показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями в Томской области выше, чем по России на 19.1%. Главным фактором риска злокачественных новообразований является возраст. Пожилые люди старше 60 лет гораздо чаще подвержены заболеванию. В 2020 году на эту категорию томичей приходилось 72% случаев впервые выявленных симптомов. У мужчин преобладали злокачественные опухоли предстательной железы, а у женщин – новообразования молочной железы.

Ранее, директор НИИ онкологии Томского НИМЦ, главный внештатный онколог СФО, академик РАН Евгений Чойнзонов сообщал, что в 2020 году из-за эпидемиологической ситуации было зафиксировано снижение числа пациентов онкологического профиля более чем на 11%. В числе проблем организации онкологической помощи Евгений Цыренович назвал отсутствие развитой системы паллиативной помощи онкобольным, реабилитации и детской онкологической помощи. Он также указал на несоответствие между ростом первичной онкологической заболеваемости и укомплектованностью кадрами онкологической службы.