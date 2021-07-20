Жители газифицированных поселков в Томской области получат возможность бесплатного подключения к газу

К границам домовладений газ будут подводить бесплатно. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В начале июня президент России подписал закон о социальной газификации - к границам домовладений будут бесплатно подводить газ. Для решения этого вопроса губернатор Томской области Сергей Жвачкин создал региональный штаб под руководством своего заместителя по промышленной политике Игоря Шатурного, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Мероприятия по догазификации населенных пунктов будут выполняться на основании договоров о подключении без взимания средств граждан на строительство газопроводов до границ принадлежащих им земельных участков. При этом на земельные участки и строения должны быть оформлены права собственности», - говорится в сообщении.

Как уточнили власти региона, полученные заявки от районов будут рассмотрены на соответствие установленным критериям и существующим техническим ограничениям пропускной способности. Сроки будут установлены правилами подключения в зависимости от расстояния и необходимых для такого подключения мероприятий, а также в рамках плана-графика догазификации.

- Догазификация будет распространяться на населенные пункты, в которых уже проложены газораспределительные сети, с учетом поступивших заявок граждан. Направление использования газа - личные и домашние нужды, не связанные с предпринимательством, - добавили в пресс-службе.

Напомним, что в Томской области действует программа «Развитие коммунальной инфраструктуры», в рамках которой на всех внутрипоселковых газопроводах, запроектированных и строящихся за счет бюджетных средств, предусматриваются газопроводы-вводы до границы земельного участка каждого потребителя. За период 2021-2022 годов техническая возможность для подключения к газу будет предоставлена более 4 300 домовладений.