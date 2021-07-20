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Общество20 июля 2021 10:00

В Томской области жители Верхнекетского района бьют тревогу в соцсетях из-за разрушения моста

Центр управления томским регионом обратился за комментарием к замначальнику департамента транспорта
Ксения Высотина
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Из деревянного моста вылетели бревна и сквозь него теперь можно увидеть воду.

Из деревянного моста вылетели бревна и сквозь него теперь можно увидеть воду.

Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня в социальных сетях появились жалобы от жителей Верхнекетского района Томской области на разрушение моста через реку Малая Анга вблизи деревни Клюквинка. Из деревянного моста вылетели бревна и сквозь него теперь можно увидеть воду, сообщает telegram-канал ЦУРа Томской области.

ЦУР отреагировал на жалобы жителей и обратился за комментарием к замначальнику департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Игорю Назарову.

- На сегодняшний день решено выполнить неотложные мероприятия по ремонту моста, которые обеспечат проезд всех транспортных средств, - прокомментировал Назаров.

Планируется, что полный комплекс работ будет завершен в течение 2-х недель.

В Томской области жители Верхнекетского района бьют тревогу в соцсетях из-за разрушения моста