В Томской области жители Верхнекетского района бьют тревогу в соцсетях из-за разрушения моста

Из деревянного моста вылетели бревна и сквозь него теперь можно увидеть воду. Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня в социальных сетях появились жалобы от жителей Верхнекетского района Томской области на разрушение моста через реку Малая Анга вблизи деревни Клюквинка. Из деревянного моста вылетели бревна и сквозь него теперь можно увидеть воду, сообщает telegram-канал ЦУРа Томской области.

ЦУР отреагировал на жалобы жителей и обратился за комментарием к замначальнику департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Игорю Назарову.

- На сегодняшний день решено выполнить неотложные мероприятия по ремонту моста, которые обеспечат проезд всех транспортных средств, - прокомментировал Назаров.

Планируется, что полный комплекс работ будет завершен в течение 2-х недель.