В Томской области в райценре Каргасок приставы закрыли все котельные

В перечне нарушений вошло: неукомплектованность штата ТВК в полном объеме; отсутствие экспертизы промышленной безопасности зданий и технических устройств в связи с истечением срока службы и другое. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области в с.Каргасок была приостановлена деятельность опасных производственных объектов, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

В ведомстве уточнили, что после проверки газовых котельных МУП Каргасокский «Тепловодоканал» (ТВК) перед работой в осенне-зимний период, специалисты Сибирского управления Ростехнадзора выявили нарушения безопасности при эксплуатации всех пяти источников тепла, обслуживающих с.Каргасок.

- В перечне нарушений вошло: неукомплектованность штата ТВК в полном объеме; отсутствие экспертизы промышленной безопасности зданий и технических устройств в связи с истечением срока службы; несоответствие нормативным документам плана по ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах и другие, - рассказали в пресс-службе УФССП.

Когда сотрудники судебных приставов выехали на объекты, чтобы исполнить решение суда, входные двери были закрыты. После чего, служители закона их опечатали. Изучив обстоятельства дела, суд назначил организации наказание в виде административного приостановления деятельности котельных сроком на 50 суток.

Отметим, что исполнение судебного решения находится на контроле судебных приставов, которые регулярно выезжают на объекты с проверкой. В целях устранения нарушений доступ в котельные сотрудникам будет предоставлен.