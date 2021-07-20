В Томске местного жителя осудили на два года за кражу 15 кг сыра из магазина

Мужчина смог набрать пакет сыра массой более 15 кг и направился к выходу, игнорируя кассу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в минувший понедельник советский районный суд признали 37-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного 161 УК РФ (покушение на грабеж). Мужчина украл из магазина 15 кг сыра, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

- В марте текущего года осужденный, решил похитить продукты питания, в одном из сетевых супермаркетов. Мужчина смог набрать пакет сыра массой более 15 кг и направился к выходу, игнорируя кассу. Заподозрив неладное, сотрудница магазина остановила мужчину и попыталась забрать товар. Однако злоумышленник вырвал у нее один из пакетов и убежал, а затем продал похищенное на одном из городских торговых рынков, - уточняется в сообщении.

Ведомство добавило, что злоумышленник уже был неоднократно судим и новое преступление совершил в условиях рецидива преступлений в период условного осуждения. В связи с этим суд приговорил его к двум годам исправительной колонии.

Не согласившись с приговором, мужчина заявил о его суровости и несправедливости. Но областной прокуратуре получилось убедить суд в законности и справедливости приговора. Поэтому приговор вступил в законную силу и осужденный приступил к отбыванию наказания.