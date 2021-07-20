Вниманию томичей с детьми: утверждены правила субсидирования семейных авиаперелетов по России

К сожалению, для томичей список доступных туристических маршрутов, даже по семейному тарифу, остается весьма ограниченным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские семьи с детьми смогут приобрести авиабилеты по некоторым направлениям по специальным сниженным тарифам. Правила субсидирования этой льготы утверждены постановлением правительства от 14 июля 2021 года, сообщается на официальном сайте government.ru.

Субсидировать перелеты планируется по 46 маршрутам. Преимущественно в список включены города, популярные у туристов, – Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск и другие. Стоимость билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 до 10,9 тыс. руб. в зависимости от направления.

Скидки будут доступны в рамках так называемой семейной поездки. Она предусматривает приобретение билетов с единым бронированием на ребенка и взрослого, который его сопровождает.

– Ожидается, что льготными билетами за год смогут воспользоваться не менее 50 тыс. пассажиров. Всего на эту меру поддержки в 2021 году предусмотрено 1,35 млрд руб., – сообщает пресс-служба правительства.

Принятое решение премьер-министр анонсировал в понедельник, 19 июля, на совещании со своими заместителями. По мнению российских властей, субсидирование сделает семейные авиаперелеты доступнее и станет дополнительным стимулом для развития внутреннего туризма.

Добавим, что в перечень маршрутов, по которым авиакомпании будут осуществлять воздушные перевозки в туристических целях, вошел рейс Томск – Казань. Здесь предельный размер субсидии на перевозку одного пассажира в одном направлении составит 10 953 руб. Такая же сумма (на одного пассажира) выделяется на семейный перелет, например, по маршрутам Новосибирск – Нижний Новгород и Новосибирск – Калининград.