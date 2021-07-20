Сломал сигнализацию, разбил топором окно: томская Росгвардия задержала охотника до чужих коттеджей

Незадачливый грабитель не успел вынести из коттеджа две пилы, потому что вовремя подоспел наряд Росгвардии. Фото предоставлено пресс-службой ведомства.

В минувшие выходные сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, проникшего в охраняемый Росгвардией коттедж, находящийся в Томском районе.

- Прибывшие на сигнал «Тревога» росгвардейцы осмотрели периметр коттеджа, обнаружив признаки проникновения - разбитое стекло оконного проема. Вскоре они заметили неизвестного, который пытался скрыться через входную дверь частного дома. Подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В организации уточнили, что ранее судимый мужчина 1979 года рождения разбил окно топором и проник в дом, повредив технические средства охраны. Он попытался похитить бензопилу и болгарку, но осуществлению "хитроумного" плана помешали прибывшие на сигнал стражи правопорядка. Злоумышленник был передан сотрудникам территориального отдела полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств ЧП.