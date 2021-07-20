Пассажиры Ан-28, аварийно приземлившегося под Томском, получили от авиаторов по 100 тыс. рублей компенсации

Следователи обнаружили бортовой самописец Ан-28, совершившего жесткую посадку в тайге в Бакчарском районе. Фото Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«СиЛА» выплатила обещанные денежные компенсации за моральный ущерб пассажирам самолета Ан-28, совершившего 16 июля аварийную посадку в Томской области, - сообщается на официальной странице авиакомпании в Фейсбук. - Перечисление денежных средств было осуществлено 19 июля. Размер компенсации составил 100 000 рублей каждому пассажиру. Общая сумма выплат – 1,5 млн рублей».

Напомним, в прошедшую пятницу самолет Ан-28 авиакомпании «СиЛА» следовал по маршруту «Кедровый-Томск». На 10 минуте полета оба его двигателя прекратили работу. Аппарат в 70 км от Кедрового осуществил жесткую посадку и перевернулся. Пассажиры остались живы.

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте отметили, что обнаружен бортовой самописец самолета. Сейчас идет расшифровка полетных данных.

«Фрагменты воздушного судна осмотрены, транспортируются с места происшествия для последующей раскладки и оценки наличия недостающих фрагментов», - сообщает пресс-служба ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.