Не полагайтесь на авось: санврачи рекомендуют томичам не покупать с машин «нелегальное» сало или мясо

Вкусные мясопродукты - те, которые не наносят здоровью вреда. Чтобы быть уверенным в их свежести и безопасности, не покупайте мясо или сало с рук. Частные продавцы зачастую не имеют санветдокументов на продукцию. Фото: Архив "КП"

Управление Роспотребнадзора по Томской области в первом полугодии-2021 провело 8 проверок предприятий, которые производят и реализуют мясо и мясную продукцию в регионе. Различные нарушения были выявлены в ходе 7 проверок, что составляет 87%, сообщила пресс-служба ведомства.

- За нарушение санитарного законодательства, а также закона о техническом регулировании было составлено 7 протоколов об административных правонарушениях, в том числе, одно административное дело рассмотрено в арбитражном суде Томской области. Общая сумма штрафов составила 174 тыс. рублей, - уточнили в управлении.

Сотрудники ведомства отметили также, что испытательной лабораторией регионального Центра гигиены и эпидемиологии 64 пробы мясопродуктов были исследованы по микробиологическим показателям, 40 - по санитарно-химическим (это токсичные элементы, пестициды), физико-химическим, паразитологическим показателям и наличию ГМО. Как таковая продукция, не соответствующая требованиям законодательства, не была обнаружена.

Тем не менее, санврачи рекомендуют томичам обращать особое внимание на торговые точки, где они собираются покупать мясо или колбасы.

- В большинстве случаев продукция, приобретенная в нелегальных местах продажи, опасна для жизни и здоровья человека. Выбирайте стационарные торговые объекты, где вас могут ознакомить с документами, удостоверяющими происхождение, качество и безопасность мясной продукции, - добавили специалисты.