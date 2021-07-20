Зверское убийство в Томском районе: подозреваемого пенсионера по суду на 2 месяца заключат под стражу

Расследование жестокого убийства на Грачева, 2а в Зональной Станции продолжается. Подозреваемый в преступлении будет заключен под стражу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Прокуратура Томского района контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили в облпрокуратуре.

Напомним, в субботу, 17 июля, ранним утром в подъезде многоквартирного дома в пос. Зональная Станция Томского района было обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти.

- По подозрению в совершении преступления задержан 63-летний местный житель, который предпринимал активные действия, направленные на сокрытие следов преступления, а также оказал противодействие сотрудникам правоохранительных органов, - рассказали в прокуратуре.

По информации, которой располагает редакция «КП-Томск», накануне жертва происшествия, 43-летняя М., проводила досуг в компании двоих мужчин. Одним из них был 63-летний З., который 17 июля был задержан полицейскими по горячим следам. Свою причастность к убийству мужчина вначале отрицал и сваливал вину на приятеля: мол, во время пьянки второй участник ЧП (его вместе с З. задержать не удалось) делал М. недвусмысленные предложения, но получил отказ. Тогда он сначала ударил женщину по лицу, а потом пустил в ход нож, нанеся М. множественные ранения, несовместимые с жизнью. Чтобы скрыть следы преступления, З. с помощью ножовки попытался избавиться от тела, выбросив его фрагменты в мусорный бак рядом с домом, где произошло убийство. Останки М. были затем обнаружены на лестнице в подъезде.

Официальный источник, впрочем, не раскрывает подробностей ЧП.

- В ходе расследования уголовного дела следственный отдел по Ленинскому району Томска СУ СК России по Томской области направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в отношении задержанного, - уточнили в областной прокуратуре. - Томский районный суд ходатайство удовлетворил, избрав мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Постановление суда в законную силу не вступило.