Погода в Томске и области 20 июля 2021: утром туман, днем дождь, в четверг до +30

Сейчас в Томске +18. Но из-за туманного утра еще прохладно. Днем синоптики обещали областному центру и области температуру воздуха до +27, местами дожди, грозы. Фото Валерии Золотухиной.

Сегодня днем в областном центре ожидается переменная облачность. Утром местами туман, днем небольшой дождь, гроза. Ветер западный 2-7 м/с.

Температура +23, +25°С.

На территории региона также будет переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, утром местами туманы. Ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура днем +21, +26°С.

Июльская жара придет в Томск и область со среды: в этот день гидрометцентр обещает нам до +28, в четверг – до +30. Дожди пройдут местами.