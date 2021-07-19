Прокуроры в Томске потребовали от мэрии прекратить сброс сточных вод в городскую речку

В Томске в Ушайку впадает множество подозрительных ручьев! Фото: Аца КОШТЭ

Пресс-служба прокуратуры региона информирует о том, что Томская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по фактам несанкционированного сброса сточных вод в реку Ушайка на территории областного центра. Такие сигналы в правоохранительные органы города поступают регулярно, их обязательно проверяют.

Ведомство сообщает, что в ходе проверки было установлено, что в районе улицы Балтийской областного центра осуществляется сброс сточных вод в ручей, впадающий в речку Ушайка. Анализ проб воды, которые взяли специалисты, показал многократное превышение в месте сброса допустимых концентраций загрязняющих веществ. Ведомство сообщает о том, что, в частности, по аммоний-ионам нормы превышены в 5 раз, по фосфат-ионам в 7 раз, по железу в 19 раз.

Прокуратура отмечает, что мэрией города конкретных мер, направленных на прекращение загрязнения реки, пока не принято. Поэтому в целях обеспечения соблюдения прав граждан на благоприятную окружающую среду Томский межрайонный природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на администрацию Томска обязанности организовать надлежащее водоотведение. При этом должен быть исключен сброс по улице Балтийской неочищенных сточных вод в Ушайку. Иск рассматривается в Советском районном суде г. Томска.