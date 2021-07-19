В этом году в Томской области свыше 30 должников по алиментам получили реальный срок наказания

За злостную неуплату алиментов можно попасть в исправительную колонию! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-служба УФССП России по Томской области на своем сайте подвела итоги первого полугодия в части наказания жителей региона за неуплату алиментов. Наблюдение за такими гражданами входит в круг обязанностей судебных приставов. Региональное управление федеральной службы сообщает о том, что за первые 6 месяцев 2021 года дела об административных правонарушениях возбуждены в отношении 856 должников. После этого примерно 30 процентов из них приняли меры к погашению долга, информирует ведомство.

Служба судебных приставов напоминает о том, что в случае, если граждане не извлекают урок из административного наказания, не гасят долги, то они привлекаются к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Так, в 2021 году уголовные дела возбуждены в отношении 531 должника, уклоняющегося от исполнения обязательств. Стоит отметить, что по результатам рассмотрения уголовных дел в суде, в основном, назначаются исправительные работы сроком от 4 до 8 месяцев. Однако в этом году 84 человека приговорены к лишению свободы условно, 32 получили реальные сроки!