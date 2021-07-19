«Чистое дело»: волонтеры в Томске очистили прибрежную зону городской речки

В Томске с весны продолжаются акции по очистке территории города от мусора Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как информирует пресс-служба администрации Томской области, регион принял участие во Всероссийской экологической акции по уборке водных объектов и их береговых линий под названием «Чистое дело».

Отмечается, что волонтеры движения «Общий Дом» при поддержке «Облкомприроды» и регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды очистили от мусора прибрежную зону реки Ушайки в районе ТРЦ «Изумрудный город». Это мероприятие стало еще одним в числе многочисленных акций и субботников по очистке территории города от бытовых отходов.

Интернет-портал администрации области сообщает, что на небольшой территории участники акции раздельно собрали более 30 мешков отходов, которые отправятся на дальнейшую сортировку и переработку. Тот мусор, что переработке не подлежит, вывезут на полигон. Специалисты отмечают, что волонтеры взяли шефство над этим участком реки Ушайки, они планируют реализовать проект по благоустройству территории. В прошлом году здесь уже организовали зону для отдыха с волейбольной площадкой, установили скамейки и информационные аншлаги. Партнерами акции выступили региональный оператор «Спецавтохозяйство г. Томска» и Ассоциация организаций, занятых в сфере обращения с отходами.