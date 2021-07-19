Хроника ДТП: сегодня в Томской области водитель иномарки сбил дорожный знак на обочине

Рано утром в Кожевниково иномарка с молодой парой вылетела в кусты. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как сообщил сайт УМВД России по Томской области, сегодня, 19 июля, около 05 часов 10 минут в с. Кожевниково 24-летний мужчина за рулем автомобиля Honda Аccord не справился с управлением. Водитель иномарки допустил съезд машины с проезжей части. Автомобиль наехал на дорожный знак.

Сайт регионального управления полиции информирует о том, что в результате происшествия пассажир автомобиля, 25-летняя девушка, получила травмы. Водитель в происшествии не пострадал. В сообщении отмечается, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Пресс-служба правоохранительного ведомства подчеркивает, что указанная сводка носит исключительно информационный характер и не определяет степень виновности участников ДТП. Обстоятельства данного происшествия выясняются.