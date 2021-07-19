В Томске в одной торговой точке нашли почти 30 кг санкционной груши из Европы

На торговой точке Томска таможенниками было обнаружено 28 кг «санкционных» груш из Польши. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В одном из томских магазинов таможенники обнаружили около 30 кг санкционных груш. Продукцию изъяли из оборота и отправили на утилизацию, об этом сообщает пресс-служба Кемеровской таможни.

- В 2021 году в торговой точке Томска таможенниками было обнаружено 28 кг «санкционных» груш из Польши, которые были изъяты и уничтожены, - рассказали в ведомстве.

Помимо этого, в 2021 году уже изымались экзотические фрукты (гуанабана, рамбутан, салак, питайя, помело) и орехи (кешью, миндаль, арахис, тыквенные семечки, фисташки, фундук),так как информация о их происхождении у продавцов отсутствовала.

Ведомство отметило, что изъятое попало на российские прилавки нелегально, при этом значительная часть продукции являлась «санкционной», а во многих случаях страну происхождения товаров установить было невозможно. За 2021 год в Томске и Кемерово нашли около 80 кг нелегальных продуктов.

Справка "КП":

Продуктовые санкции в России действуют с 2014 года. В декабре 2020 года Владимир Путин продлил запрет до конца 2021 года. К запрещенным к ввозу продуктам относятся сыры, орехи, фрукты, мясо, рыба, молочная продукция и другие продовольственные товары. Таможенники не допустят «санкционку» из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Лихтенштейна, Исландии, Украины.