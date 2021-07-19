Коронавирус в Томске: +109 новых случаев заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 19 июля 2021 года, в Томской области выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 35 746 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 22 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 067 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,23. В коечном фонде свободно 20,8% мест.

За последние сутки в стране выявлено 24 633 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 719 пациентов скончались, 18 764выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 982 766 человек, 149 138 скончались, 5 359 995 выздоровели.