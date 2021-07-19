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Общество19 июля 2021 10:51

За полгода в Томской области от укусов животных пострадало более 1000 человек

Случаев заболевания бешенством в регионе пока не выявлено
Ксения Высотина
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От укусов диких зверей пострадало 51 человек, от укусов собаками 889 человек.

От укусов диких зверей пострадало 51 человек, от укусов собаками 889 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За 6 месяцев в 2021 году от укусов животных пострадало 1119 человек, сообщил сайт управления Роспотребнадзора по Томской области. Уточняется, что из них от укусов диких зверей пострадал 51 человек, от укусов собак - 889 человек.

Специалисты отмечают, что кроме физических и психологических травм, укус собаки, кошки или дикого животного может иметь тяжелые последствия и являться причиной возникновения особо опасной инфекционной болезни - бешенства (гидрофобии). При наличии клинических проявлений у человека болезнь заканчивается летальным исходом. Единственным способом, которым можно предотвратить развитие гидрофобии является курс лечебно - профилактических прививок.

Отметим, что на территории города Томска функционирует 5 центров антирабической помощи на базе медицинских организаций, имеющих в своем составе травматологические пункты ОГАУЗ «Поликлиника № 3, г. Томск, ул. Р. Люксембург, 39; ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи» и 19 еще центров на базе районных больниц Томской области.

Добавим, что в 2020 году от укусов животных пострадало 2120 человек, в том числе от укусов диких животных 44 человека.