Более 700 семей в Томской области получили поддержку бригад мобильной социальной помощи

Спецбригады помощи действуют на базе 11 центров защиты семьи и детей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2021 году в Томской области 1545 детей из 704 семей смогли получить поддержку бригад мобильной социальной помощи, сообщает пресс-служба областной администрации.

- В 2021 году наша мобильная бригада уже побывала в самых дальних поселениях. Мы всегда готовим заранее все поездки и оповещаем семьи о возможности получить консультации и помощь специалистов. Например, во время выезда в Нарымское сельское поселение наши специалисты провели психологические тренинги, в которых с удовольствием участвовали и ребятишки, и родители; помогли восстановить документы пострадавшей от пожара многодетной семье, — рассказала замдиректора Центра помощи семье и детям Парабельского района Елена Галиуллина.

Добавим, что специалисты мобильной помощи, выезжают в отдаленные населенные пункты и проводят консультации, лекции, тренинги, оказывают помощь в оформлении документов для получения соцпомощи. Также, они берут семьи и детей на социальный патронаж.

Сайт областной администрации сообщает, что по всей области спецбригады помощи действуют на базе 11 центров защиты семьи и детей. В состав мобильной соцпомощи входят психологи, дефектологи, педагоги, социальные работники, кураторы случая и специалисты служб сопровождения семей.