В Томской области с 19 июля запрещены массовые мероприятия на открытом воздухе

С понедельника вводится двухнедельный мораторий на все массовые мероприятия на открытом воздухе в регионе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 19 июля, региональный оперативный штаб ввел двухнедельный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Очередные ограничения связаны со сложной эпидобстановкой.

- С понедельника решением штаба мы вводим двухнедельный мораторий на все массовые мероприятия на открытом воздухе, - сообщила замруководителя оперштаба, вице-губернатор Томской области по социальной политике Алена Левко. – Концерты и киносеансы в закрытых помещениях с посадочными местами могут проходить при условии соблюдения 50-процентой заполняемости. Спортивные мероприятия разрешены только при отсутствии болельщиков.

По слова Левко, такое решение оперштаб принял в соответствии с постановлением главного санитарного врача России.

Добавим, что по данным на 18 июля в регионе 35 637 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 045 человек.