В Северске Томской области прошло торжественное открытие Всероссийской студенческой стройки

В Северске прошло торжественное открытие Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом - Прорыв». Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Северске прошло торжественное открытие Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом - Прорыв». Участие в строительстве примут 255 студентов из 12 регионов страны. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

«Два месяца 18 студотрядов из 12 регионов России будут участвовать в строительстве нового энергоблока на Сибирском химическом комбинате», - говорится в сообщении.

- Сегодня мы все становимся свидетелями значимого события — открытия новой эры развития атомной отрасли. 55 лет назад наши предшественники также встречали бойцов студенческих отрядов на севере Томской области, где теперь красуется нефтеград Стрежевой, - сказал замгубернатора Томской области по территориальному развитию Анатолий Рожков.

Как пояснили в администрации Томской области, в проекте задействованы будущие строители и специалисты в атомной промышленности. Все участники прошли конкурсный отбор и обучение.

Напомним, что в июне в Северске Томской области на площадке Сибирского химического комбината началось строительство уникальной реакторной установки БРЕСТ-300. Событие, которое многие эксперты называют историческим для всей российской атомной промышленности.