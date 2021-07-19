За неделю более 40 томичей без масок получили административные протоколы за нарушение эпидрежима

Специалисты здравоохранения продолжают ежедневно фиксировать десятки случаев новых заболеваний COVID-19 в регионе. Фото: Ксения Высотина

С 12 по 16 июля в Томской области проверки эпидрежима прошли в 687 заведениях общепита, крупных ТЦ, магазинах и других организациях сферы услуг. Как сообщили в региональном оперштабе, более 40 клиентов без масок получили административные протоколы.

«Нарушения, включающие оказание услуг клиентам без средств индивидуальной защиты, выявлены в 31 организации. Более 40 клиентов без масок получили административные протоколы», - говорится в сообщении.

- Специалисты здравоохранения продолжают ежедневно фиксировать десятки случаев новых заболеваний COVID-19 в регионе, при этом жители продолжают нарушать правила использования средств индивидуальной защиты, несмотря на действующие ограничения в условиях режима повышенной готовности. В связи с этим органы местного самоуправления вместе с правоохранителями продолжат рейды на предприятиях и в местах массового скопления людей, - прокомментировал замгубернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Помимо это, сотрудники полиции проверили 187 маршрутных, рейсовых автобусов и такси. По итогу, предупреждения получили девять водителей и пассажиров без масок.

Уточняется, что с начала 2021 года в Томской области прошло более 5,5 тысяч контрольных мероприятий за соблюдением режима ограничений.