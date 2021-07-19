Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 июля 2021 7:30

В одном из районов Томской области прокуратура потребовала организовать психиатрическое освидетельствование педагогов

Прокуратура Тегульдетского района провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья несовершеннолетних
Анна Гассельбах
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фактическое устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре района.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре района.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тегульдетском районе Томской области в судебном порядке будут проведены психиатрические освидетельствования педагогического состава в образовательных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее, районная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья несовершеннолетних.

- Действующим законодательством закреплено, что не реже одного раза в пять лет педагогические работники обязаны проходить медицинские осмотры, в том числе на предмет отсутствия медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления преподавательской деятельности, -рассказали в ведомстве.

Как отметили в прокуратуре, в 8 образовательных учреждениях Тегульдетского района подобные освидетельствования педагогического персонала не проводились.

В ведомстве добавили, что на сегодняшний день 8 исковых заявлений находится на рассмотрении Тегульдетского районного суда Томской области.