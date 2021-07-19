В одном из районов Томской области прокуратура потребовала организовать психиатрическое освидетельствование педагогов

Фактическое устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре района. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тегульдетском районе Томской области в судебном порядке будут проведены психиатрические освидетельствования педагогического состава в образовательных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее, районная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья несовершеннолетних.

- Действующим законодательством закреплено, что не реже одного раза в пять лет педагогические работники обязаны проходить медицинские осмотры, в том числе на предмет отсутствия медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления преподавательской деятельности, -рассказали в ведомстве.

Как отметили в прокуратуре, в 8 образовательных учреждениях Тегульдетского района подобные освидетельствования педагогического персонала не проводились.

В ведомстве добавили, что на сегодняшний день 8 исковых заявлений находится на рассмотрении Тегульдетского районного суда Томской области.