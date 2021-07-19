ЗАГСы Томской области в 2021 году регистрируют больше браков, чем разводов

Большинство браков было заключено в областном центре. Фото: Иван Макеев

ЗАГСы Томской области опубликовали статистику зарегистрированных браков и разводов с начала 2021 года. Как сообщила пресс-служба обладминистрации, в регионе зарегистрировано больше браков, чем разводов.

«С начала 2021 года в регионе зарегистрирован брак 2581 пары, развод оформили 2213 семей», - говорится в сообщении.

- 1823 брака зарегистрировано в Томске, еще 758 - в других городах и районах области. Самым популярным месяцем у молодоженов стал июнь: в первый месяц лета сочетались браком 753 пары, - прокомментировали в ЗАГСе.

Специалисты также добавили, что за полгода зарегистрировали 161 интернациональный брак с участием граждан 20 государств. Среди которых уроженцы стран ближнего зарубежья: Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Азербайджана, Армении и т.д. А также браки, заключенные с гражданами из стран дальнего зарубежья: Турции, Египта, Испании, Камеруна, Индии, Эль-Сальвадора, Вьетнама, Германии, Норвегии и Пакистана.