У 23% сотрудников в Томской области изменился рабочий график из-за третьей волны коронавируса

В целом, 53% сотрудников компаний работают в настоящий момент в офисе или на территории компании-работодателя. Фото: Иван Макеев

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Томской области и выяснила, изменился ли их рабочий график в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе.

Как показало исследование, у 23% работающих сотрудников из Томской области, изменился график работы в связи с третьей волной пандемии коронавируса.

- Из них 14% были переведены на гибридный режим (часть дней из офиса, часть - из дома), еще 8% перешли на удаленную работу, а 1% работников были отправлены в отпуск, - прокомментировали исследователи.

Специалисты добавили, что чаще всего на новый график переводили представителей IT-сферы (34%) и начинающих специалистов (38%).

В других сферах графики почти не изменились. Например, в производстве 81% сотрудников работают полную неделю в офисе или на территории работодателя, а также в строительство - 71% сотрудников продолжают работу в обычном режиме.

В целом, 53% сотрудников компаний работают в настоящий момент в офисе или на территории компании-работодателя. Для сравнения, в марте, когда случилось активное возвращение сотрудников в офисы, в Томской области таких было 78%.

Напомним, что в июне губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперштаб, принял решение продлить действующий режим повышенной готовности до 1 октября.