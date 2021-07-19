«Основано на реальных звонках»: мобильный оператор снял сериал о работе службы поддержки

Оператор мобильной связи Tele2 выпустил онлайн-сериал, посвященный работе клиентского сервиса.

Оператор мобильной связи Tele2 выпустил онлайн-сериал, посвященный работе клиентского сервиса. Короткометражные серии основаны на реальных обращениях клиентов в службу поддержки оператора связи. В начале июля состоялась премьера первых двух серий проекта.

- Для нас сериал – это новый формат коммуникации, своего рода другие правила в общении с целевой аудиторией. Реальная помощь, сопереживание и вовлеченность – не просто слова, а принципы работы клиентской службы нашей компании. Вокруг этого и выстраиваются серии. «Основано на реальных звонках» здесь ключевое. Конечно, сценаристы добавили в реальные истории немного художественного вымысла, но от этого они только выиграли, сохранив в сюжете главное – человечное отношение оператора к клиенту и искреннее желание помочь, - отметила директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.

Сериал под названием «Служба поддержки» – это новеллы о нестандартных случаях из работы сотрудников центров дистанционных продаж и сервиса. Серии длительностью чуть больше 10 минут сюжетно не связаны, каждая история основана на реальном обращении клиента. Объединяет киноновеллы то, что его герои – сотрудники службы личной поддержки Tele2 – готовы помочь абонентам в сложной ситуации здесь и сейчас.

Сериал можно посмотреть на YouTube-канале мобильного оператора. Первые две серии (романтическая комедия и триллер) вышли там уже 8 июля.