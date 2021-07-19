Томские пожарные спасли мужчину из горящей квартиры на ул. Мельничной

Пожар произошел в воскресенье в 16-этажном жилом доме на ул. Мельничная. Фото: МЧС России

18 июля в Томске в Ленинском районе произошел пожар в жилом доме. Из задымленного здания пожарным удалось эвакуировать восемь человек, сообщает пресс-служба МЧС. Одному из спасенных потребовалась госпитализация.

«18:21 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в 16-этажном жилом доме по адресу: ул. Мельничная, 47. На момент прибытия первого подразделения шел дым из окна квартиры на 11 этаже. Для вскрытия металлической двери пожарные применили ручной аварийно-спасательный инструмент», - говорится в сообщении.

По словам спасателей, в одной из квартир был обнаружен на диване 53-летний мужчина. Он был спасен и передан бригаде скорой помощи.

- Пострадавший, получивший отравление продуктами горения, был госпитализирован в Областную клиническую больницу. Также по лестничным маршам пожарные спасли с 11 этажа семь человек, - добавили пожарные.

Уточняется, что в результате пожара в однокомнатной квартире обгорели вещи на площади 4 квадратных метра. В ликвидации пожара были задействованы 31 человек и 8 единиц техники. Причину пожара устанавливают.