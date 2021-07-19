Июлем и не пахнет: какую погоду ждать в Томской области в понедельник

Во второй половине дня в понедельник по юго-востоку и востоку области ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град, при грозах сильные ливни. Фото: Ксения Высотина

Сегодня днем в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с, с усилением до 13 м/с, при грозах порывы 15-18 м/с. Температура днем +18…+23 °С.

На территории региона также прогнозируется облачная погода. Местами кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, град, утром местами туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с, с усилением до 13 м/с, при грозах порывы 15-18 м/с. Температура ночью +8…+13 °С. Температура днем +18…+23 °С.