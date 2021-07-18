За 7 дней в Томской области система видеофиксации обнаружила свыше 15 тысяч нарушений ПДД

Система видеофиксации бдительно следит за автомобилями и водителями

Как напоминает пресс-служба УМВД России по Томской области, ежедневно на автодорогах региона осуществляется видеофиксация нарушений Правил дорожного движения. За прошедшие 7 дней с помощью системы видеофиксации зафиксировано 15 204 нарушения, 13 716 из которых – нарушения скоростного режима.

Сайт правоохранительного ведомства сообщает, что после фиксации нарушения видеокамерой информация передается в ГИБДД, обрабатывается, и через некоторое время владелец транспортного средства по почте получает квитанцию на оплату штрафа. В течение 20 дней с момента вынесения постановления о наложении штрафа лицо, привлеченное к ответственности, может произвести уплату 50% от суммы штрафа. По истечении указанного срока уплата административного штрафа производится в полном объеме.

Специалисты информируют, что для своевременного получения информации о штрафах, рекомендуем пройти регистрацию на портале «Электронное правительство» (www.gosuslugi.ru). Возможность самостоятельной проверки неуплаченных штрафов предусмотрена на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России (www.gibdd.ru) в разделе «Проверка штрафов».