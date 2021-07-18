Мы помним: 24 года прошло со дня трагедии в Томском военном училище связи

Мы не забываем вас, ребята! Фото: сайт УФСИН России по Томской области

17 июля военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов Томской области, представители власти, горожане приняли участие в траурной церемонии у памятника погибшим курсантам бывшего ТВВКУС – Томского высшего военного командного училища связи. Мероприятие это проходит уже 24 года. Пришедшие почтили память курсантов и возложили цветы к мемориалу в Томске.

Напомним, что трагедия произошла 17 июля 1997 года. Рано утром в одном из жилых корпусов Томского высшего военного командного училища связи обрушились перекрытия. В здании казармы в тот момент находились около 150 курсантов, они еще спали, из них более 50 человек получили ранения различной степени тяжести. Двенадцать ребят погибли под завалами.

В числе тех, кто почтил память погибших вчера, были представители всех силовых структур, в частности, сотрудники полиции, Росгвардии, УФСИН, Следственного комитета, МЧС и других ведомств, отдельные граждане, выпускники и преподаватели ТВВКУС. Об этом подробно рассказывают пресс-службы федеральных служб и организаций региона.