Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 июля 2021 5:27

Погода в Томске и области 18 июля 2021 года: не жарко и продолжатся дожди

Прогноз синоптиков на воскресенье
Игорь ТюринИгорь Тюрин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Хоть погода в Томске и дождливая, но фонтаны продолжают свою работу!

Хоть погода в Томске и дождливая, но фонтаны продолжают свою работу!

Как сообщили томские синоптики, 18 июля 2021 года по Томской области днем будет погода облачная с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. При грозах сильные дожди. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура днем +17…+22 °С.

По г. Томску местный Гидромет ожидает днем также погоду облачную с прояснениями. В областном центре пройдет кратковременный дождь, будет гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем +19…+21°С.